Casa: tendenze del design per il 2020

Il 2020 è cominciato ed è già tempo per chi ama rinnovare casa di dare uno sguardo alle nuove proposte di design per il 2020.

Ecco di seguito alcune delle nuove tendenze per arredare casa che potranno avere successo nel 2020.

Colori - Il rosa è il colore ideale per una stanza neutra. A farla da padroni infatti saranno le tinte chiare e classiche con sfumature calde. Sedie, divani e cuscini in commercio saranno prevalentemente di colore bianco e nero. Il nero spesso verrà abbinato a materiali naturali o ad elementi in metallo per creare il giusto contrasto di luce.

Materiali - Il metallo sarà il protagonista del 2020, ossidato, color oro o argento. Servirà per illuminare al meglio le stanze e per poter essere riciclato. Lampade, specchi e sedie potranno invece essere in ferro, oro e bronzo, ma attenzione a non mescolare troppo. Per gli arredi in chiave moderna verrà spesso usato il velluto, magari su poltrone con colori accesi come blu, verde, rosa e giallo.

Decorazioni - La carta da parati di tendenza dovrà essere con foreste tropicali, giungle e piante. Vanno bene anche motivi astratti e colorati ed anche motivi geometrici, che caratterizzavano l'ambiente degli anni '70.

Illuminazione - Lampade protagoniste: dovranno essere sinuose, eleganti ed appariscenti per creare una stanza di design ed avere la giusta illuminazione. I lampadari potranno essere rivisitati in chiave moderna aggiungendovi finiture e materiali differenti tra di loro.

Camera da letto - Ritornerà di moda il letto a baldacchino per un ambiente che dovrà allo stesso tempo essere confortevole ma anche lussuoso.

Soggiorno - Essendo il luogo della casa nel quale si trascorre il maggior numero delle ore deve essere necessariamente pratico e funzionale. Se non è di grandi dimensioni occorre sfruttarlo in altezza con la presenza di librerie e pareti attrezzate. I materiali ad hoc per raggiungere l'obiettivo sono legno, metallo e vetro.

Piante - Piante ancora protagoniste. Giardini verticali ed angoli di verde rendono unica una casa. A dare un tocco di colore potranno quindi essere piante grasse, sempreverdi o con fiori.