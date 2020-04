Pasqua: come preparare l'aceddu cu l'ovu

L'Aceddu cu l'ovu (uccello con le uova) è il simbolo della Pasqua a Catania. Si tratta di un dolce a forma di volatile che viene preparato intrecciando al corpo principale delle uova sode intere.

E' abitudine prepararle per il consumo familiare ma anche come regalo per amici e parenti. Sono simbolo ed augurio di pace e serenità. L'uccello rappresenta la colomba della pace, le uova (simbolo della Pasqua) sono metafora di vita, prosperità e fertilità.

Ingredienti

- 1 kg di farina

- 400 g di zucchero

- 50 cl di latte

- 200 g di strutto

- vanillina

- 10 gr di ammoniaca per dolci

- 4 uova

- uova sode a piacere per decorazione

- codette colorate

- coloranti alimentari per decorare le uova

Preparazione

Formare una fontana con la farina, mettendo al centro del buco creato zucchero, strutto a tocchetti, latte tiepido, vanillina e ova.

Sciogliere l'ammoniaca per dolci in uno-due cucchiai di latte, mescolare ed aggiungere al composto. Impastare tutto fino a raggiungere una consistenza omogenea.

Fare bollire l'acqua in una pentola ed immergere le uova per farle diventare sode e poi farle raffreddare.

Prendere una parte dell'impasto, stenderlo con il mattarello fino ad ottenere uno strato di 2-3 cm e dare all'impasto la forma desiderata (colomba, cuore, cestino, agnello, campana, uovo, pupazzo).

Fissare le uova sode all'impasto con delle striscioline di pasta. Le uova devono essere fissate con tutto il guscio per poter essere decorate.

Mettere tutto in una teglia ed infornare per 25-30 minuti a 180° C. A metà cottura spennellare con dell'albume d'uovo il dolce per fargli assumere un aspetto croccante. Aggiungere le code colorate ed infornare di nuovo per ultimare la cottura.