Forno a microonde: alcuni utilizzi segreti

Uno degli elettrodomestici più comodi in casa è certamente il forno a microonde. Oltre ai normali usi ecco a voi svelati altri segreti che riguardano questo utile attrezzo.

Miele - Se inizia a cristallizzare torna allo stato liquido se messo nel microonde.

Panino - Per evitare che dentro il microonde diventi mollo avvolgerlo in un tovagliolo di carta.

Erbe - Il prezzemolo ed altre possono essere asciugate al microonde.

Limone - Se si vuole spremere al meglio un limone lo si può mettere nel microonde per pochi secondi.

Impacchi - Per avere un impacco caldo è sufficiente inserire una asciugamano dentro il microonde.

Verdure - Quelle dalla pelle spessa come patate e pomodori possono scoppiare all'interno del forno. Ma per evitare tutto ciò è sufficiente bucare il tutto con uno stuzzicadenti.

Cipolle - Per coloro che non vogliono lacrimare mentre tagliano le cipolle si possono eliminare le estremità e metterle nel microonde per circa 30 secondi.

Sbucciare aglio, pomodori, pesche - Il calore rimuove l'umidità intrappolata nella pelle. Bastano pochi secondi per poter essere sbucciate successivamente in modo molto veloce.

Uovo in camicia - Come fare un perfetto uovo in camicia? Versare dell’acqua calda in un recipiente, aggiungere l’uovo e metterlo nel microonde per un minuto coperto da un tovagliolo di carta.

Ricette - Se una ricetta dice di far riposare gli ingredienti per una notte puoi utilizzare una scorciatoia: ad esempio, metti i fagioli in una ciotola con del bicarbonato di sodio e dell’acqua, riscalda nel microonde per 10 minuti e fai riposare per 30.

Pane raffermo - Per far tornare fresco il pane raffermo puoi avvolgerlo in un panno umido e metterlo nel microonde per pochi secondi.

Patatine - Se le patatine diventano morbide puoi renderle croccanti mettendole nel microonde all’interno di un tovagliolo di carta.