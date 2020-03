Casa: domotica al servizio dei disabili

Avere una casa 'smart', ossia caratterizzata dalla presenza di sistemi intelligenti, non è solo un qualcosa di confortevole per coloro che vogliono tutto a portata di mano ma rappresenta un grosso aiuto per le persone disabli che possono vivere così liberamente all'interno dell'appartamento.

Per questo motivo l'installazione di impianti domotici deve essere preceduta dallo studio degli spazi.

Le strutture domotiche

Piattaforma elevatrice - Va installata quando si è in presenza di una persona che non può salire le scale. Esistono diversi modelli (per scale dritte e curve). Esistono anche i modelli per interno e quelli per esterno (non devono contrastare con l'aspetto della facciata).

Illuminazione - Per chi non è in grado di poter azionare l'interruttore è possibile montare un sistema di sensori attraverso il quale è possibile accendere le luci, alzare o abbassare le tapparelle.

Audio e Video - Sistemare apparecchiature o sensori in giro per la casa consente di poter utilizzarle tutte in maniera comoda. Chi vuole ascoltare musica può azionare lo stereo con un semplice telecomando. Con frasi brevi è possibile azionare determinati comandi per coloro che non possono eseguire nemmeno un semplice movimento.

Agevolazioni domotica Legge 104

- dispositivi per il controllo ambientale;

- le piattaforme;

- dispositivi elettronici per l’orientamento;

- pc fissi o laptop;

- dispostivi touch screen

Domotica per disabili - Prodotto online

Montascale mobile a cingoli

Altoparlante intelligente

Montascale a ruote

Lampadina Smart