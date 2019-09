Finestre domotiche: comfort e risparmio energetico

Nel corso degli anni avere una casa hi-tech è diventato qualcosa di sempre più accessibile a tutti grazie al ribasso dei costi. Per quanto riguarda la domotica a frigoriferi, forni e sistemi di sicurezza si sono aggiunti anche i serramenti.

Durante le 24 ore gli interni delle case hanno necessità di essere arieggiati per mantenere sempre sotto controllo temperatura ed umidità, ma non sempre si riesce a garantire un adeguato ricambio dell'aria.

Ed ecco arrivare in aiuto la tecnologia. Grazie alla domotica possono essere automatizzate tapparelle, tende da sole. Gli infissi intelligenti riescono a stabilire l'apertura e la chiusura delle finestre in base al clima interno.

Le finestre migliori per poter interagire con un sistema domotico sono quelle in alluminio, dove grazie al montaggio di sensori si può effettuare automaticamente l'apertura e la chiusura delle finestre. I serramenti possono oramai essere chiusi anche da remoto grazie ad una semplice app. In caso di vento o pioggia basta collegarsi col telefono e le finestre si chiuderanno senza tornare a casa.

In estate con il caldo i serramenti con sensori rappresentano un grande aiuto perchè consentiranno di aprire o chiudere le finistre in base alla temperatura interna. In questo modo potranno essere ottimizzati i consumi e quindi i costi in bolletta. Lo stesso sistema può essere applicabile anche alle tapparelle.

La domotica viene in aiuto anche per avere maggiore sicurezza in casa. E' infatti possibile collegare il sistema di allarme alle porte ed alle finistre. In questo modo verrà segnalata una eventuale intrusione.

La domotica in casa è divenuta essenziale anche se applicata alle fughe di gas o agli incendi improvvisi. La presenza di sensori consentirà di mandare un messaggio ad una app predefinita in caso di fughe.