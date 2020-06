Domotica in giardino: irrigazione ed illuminazione

L'arrivo dell'estate è l'occasione, per coloro che lo posseggono, di passare le proprie giornate in giardino, seduti sui divani o sulle sedie a sdraio.

Il giardino, oltre che essere arredato con piante, ombrelloni e tende, può anch'esso essere reso 'smart' (così come accade per le tapparelle, per i sistemi audio, per la videosorveglianza) attraverso la domotica.

Irrigazione domotica - L'impianto di irrigazione può essere connesso ad alcune app che si controllano con il tablet o con lo smartphone anche da remoto. In questo modo quando si è fuori casa si può avere un prato verde anche senza l'aiuto di amici e parenti. Il sistema di irrigazione da remoto consente anche un risparmio in bolletta perchè si può decidere in qualunque momento la durata e la frequenza dell'irrigazione. Esistono anche dei sensori che percepiscono la pioggia e che bloccano l'irrigazione quando piove.

Illuminazione domotica - Lampade e lampioni possono essere gestite da remoto in modo da limitare gli sprechi. E' inoltre possibile installare dei sensori di movimento che fanno accendere le lampade quando percepiscono la presenza di un oggetto in movimento. In questo modo lo si può considerare anche un sistema di allarme. Da non sottovalutare anche la possibilità di installare lampade ad energia solare dotate di pannelli che accumulano energia durante il giorno per utilizzarla la sera. Essendo lampade led a basso consumo riescono ad effettuare illuminazione la sera anche quando ci sono state giornate poco soleggiate.

