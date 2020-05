Formiche in casa: rimedi naturali per combatterle

La primavera non è solo la stagione dei fiori, ma anche quella delle formiche in casa. Alzi la mano chi, in questo periodo, non appena lascia sul pavimento una briciola di cibo o abbia in dispensa delle sostanze abbastanza zuccherate non vede avvicinarsi una flotta di piccoli animaletti di colore nero.

Per potersi liberare degli ospiti indesiderati esistono diversi rimedi, molti dei quali di carattere naturale.

Formiche in casa - Regole di prevenzione

- tenere la cucina pulita evitando di lasciare piatti sporchi sul lavello, cibi sui fornelli o per terra

- dispensa in ordine, con tutto ciò che contiene cibo che deve essere adeguatamente conservato in buste di plastica o scatole

- infissi: non devono essere lasciati passaggi per gli insetti

- riporre menta sul davanzale delle finestre

Formiche in casa - Rimedi naturali

- aceto: è un repellente naturale, si può spruzzare sulle vie di ingresso delle formiche e lavare il pavimento aggiungendolo all'acqua

- limone: la sua acidità tiene lontane le formiche, anche in questo caso può essere spruzzato nelle zone di ingresso (fettine di limone essiccato vicino a porte e finestre)

- spezie: peperoncino o pepe nei punti di ingresso delle casa, giardino e balcone

- gesso: in polvere nella zona della credenza o vicino a porte e finestre

- sale: nei punti critici mucchietti di sale grosso sono ideali per la prevenzione delle formiche

- cannella: spezzettare un bastoncino e metterlo nei punti critici della casa

- chiodi di garofano: possono essere sistemati dentro i mobili della cucina

- caffè: creare un perimetro coi fondi di caffè per evitare l'arrivo delle formiche

- bicarbonato e zucchero: devono essere miscelati insieme e messi accanti a porte e finestre. Se l'invasione è interna mettere la miscela anche dentro i mobili della cucina magari dentro una tazza o una piccola boccia

- miele: un vasetto nel punto in cui normalmente entrano le formiche

Se neanche i rimedi naturali hanno la meglio su questi insetti si potrà ricorrere a soluzioni chimiche più invasive come spray, esche per formiche o polveri insetticide.