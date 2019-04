Arredamento giardino: idee e consigli per gli spazi esterni

Avere a disposizione un giardino o un terrazzo, soprattutto quando arriva la bella stagione, è un lusso che non si possono permettere in tanti.

Per i fortunati è però giunta l'ora di poter sfruttare al meglio questa occasione, arrendando queste zone nella maniera più congeniale alle proprie esigenze e/o possibilità.

Non solo piante

Per poter fare invidia ai propri vicini o mettere a disposizione di amici e/o parenti uno spazio confortevole non bisogna solamente pensare ad inserire e curare le piante (che si aggiungono al prato nel caso di giardino), ma è necessario anche scegliere un arredamento consono e che rispecchi il nostro stile o quello della nostra casa.

Sicuramente non possono mancare nè le sedute nè i piani di appoggio (tavoli pieghevoli, tavolini, poggiapiedi), utilissimi per poggiare sia cibi che bevande. Se lo spazio a disposizione è abbastanza grande rappresentano un must anche delle sdraio, dei pouff o anche delle sedie a dondolo o delle poltrone sospese.

Essenziale anche la copertura (vela, gazzebo, ombrellone) per le ore serali (per proteggersi dall’umidità) e durante le ore di sole (per avere una zona ombreggiata). Le versioni richiudibili sono spesso quelle che permettono al meglio di gestire lo spazio.

Decisiva anche l'illuminazione. Nelle zone più ampie vanno benissimo dei lampioni disseminati lungo tutta l'area, scegliendo tra quelli più alti e quelli più bassi. Frequente al giorno d'oggi anche l'utilizzo di faretti elettrici (led) o di faretti ad energia solare.

Elementi decorativi opzionali

A differenza degli arredi che forniscono un utilità pratica, gli elementi decorativi opzionali di un giardino creano principalmente un effeto visivo ed ornamentale e sono quindi da considerare solo se si hanno aree verdi medio-grandi e budget di spesa elevati. Se, al contrario, gli spazi sono ristretti bisogna evitare di esagerare nel creare zone troppo cariche di suppellettili e poco pratiche.

Materiali

Legno, ferro battuto bianco e vimini sono i materiali imprescindibili per gli amanti dello stile all'inglese. Oggi viene spesso sostituito dal rattan sintetico o dal legno teak. Resistenti, facili da lavare e a prova di usura hanno lo stesso effetto del vimini, combinando stile e funzionalità.

L’alluminio, il wicker, il rattan e il legno trattato, abbinati a tessuti dalle tonalità neutre come il grigio, il bianco, il nero e il beige sono invece perfetti per chi ama lo stile moderno.

Arredi giardini online: i prodotti più venduti sul web

Salottino da giardino

Poltrona pensile in Rattan

Tavolo in Legno

Tavolino pieghevole in legno di acacia

Arredo Giardino - Indirizzi utili a Catania

Conforama - Contrada, Via Valcorrente, 23, 95032 Belpasso

Vivereverde - Via S. Giuseppe Alla Rena, 69, 95121 Catania

Merola Home - Via Vincenzo Florio, 4, 95045 Misterbianco

Arredamento Abitare - Via Pasubio, 2, 95129 Catania