Giardino o terrazzo piccolo? Come arredarlo

Quando si ha un giardino o un terrazzo troppo piccolo può capitare di pensare che sia inutile arredarli. In realtà non è così. Scegliendo i mobili giusti e proporzionati alla grandezza dell'esterno anche un giardino di piccole dimensioni può diventare accogliente ed essere luogo ideale per il relax.

Ecco quindi alcuni consigli che possono aiutare a rendere il nostro spazio esterno ancora più confortevole ed ideale per il nostro riposo fisico e mentale.

Divani da esterno

E' un qualcosa che ci deve essere necessariamente: piccolo, funzionale, a due posti con l'aggiunta di un pouff o una chaise longue per accogliere eventualmente qualche ospite. Il materiale deve resistere alla piogga ed al sole e non rovinarsi: per questo è meglio scegliere vimini o rattan sintetico o legno teak (utilizzato anche per i rivestimenti).

Poltrone sospese

Il dondolo è l'elemento per eccellenza di uno spazio esterno. Se lo spazio è veramente poco può essere sostituito da una poltrona sospesa in ferro o legno.

Tavolino

Il tavolo serve per fare aperitivo, per lavorare e/o studiare. L'ideale è un tavolo pieghevole da aprire a seconda delle esigenze. Consigliati i modelli in ferro battuto (per chi ama lo stile shabbyu chic) o in legno (per chi ama lo stile classico).

Prodotti per arredare un giardino piccolo

Poltrona sospesa

Divano da giardino con tavolino

Sedia gonfiabile

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tavolino Pieghevole in Legno