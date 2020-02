Prato verde e curato in giardino: come seminare

Per coloro che possiedono un giardino o uno spazio esterno la parte più importante da curare è sicuramente il prato, che deve essere sempre curato e tenuto in ordine.

Per poter avere un prato sempre bello e rigoglioso non è necesario essere esperti, ma basta amare la natura, avere un minimo di pollice verde e seguire alcune regole.

Come e quando seminare il prato

I periodi migliori sono l'autunno e la primavera (il clima non deve essere troppo rigido). La temperatura ideale per far germinare i semi è 10° C. Il terreno perfetto per seminare è quello regolare e piano. Se non lo si ha, bisogna lavorare per rimuovere pietre ed erbacce.

Una volta eliminate le asperità è necessario spianare la superficie, aggiungendo altro terreno dove è necessario. Per raggiungere un buon risultato bisogna zappare a meno con il rastrello che aiuterà a girare le zolle per avere un manto ricco di potassio e fosforo. Infine occorre drenare: se troppo arido aggiungere terriccio e torba.

Tipologie di semi

Ci sono semi resistenti al calpestio, agli sbalzi termini ed idrici che creano un prato verde scuro. Quelli più indicati sono un mix di semi: permettono di avere un prato bello, robusto e resistente anche con poca manutenzione ed irrigazioni frequenti.

Semina del terreno

I semi possono essere sparsi anche a mano, camminando prima in una direzione e poi in quella opposta. Per farli entrare dentro il terreno utilizzare un rullo che servirà anche a compattare la superficie.

L'ultima operazione da effettuare è quella dell'irrigazione, in modo da creare la giusta umidità per permettere ai semi di germinare. Bisogna ripetere fino a quando l'erba non arriva a 10 cm di altezza. Non dimenticare nemmeno i concimi, che vanno acquistati in base alle caratteristiche del terreno.