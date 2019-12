Natale: come decorare giardini, balconi e terrazze

L'arrivo del Natale rende necessario riempire non solo la casa ma anche il giardino (per chi lo ha), il terrazzo o il balcone di stili ed addobbi.

Ecco alcuni consigli da poter seguire al riguardo.

Luci - Bisogna acquistare quelle adatte per l'sterno con il codice IP, che indica il grado di protezione quando entrano in contatto con particelle solide liquide. Lo standard di protezione deve essere IP 44. Scegliere quelle led a basso consumo per non avere costi eccessivi in bolletta. Si possono abbellire ringhiere, finestre, cespugli e facciate con il colore che si preferisce. Idea carina anche quella di usare piccole lanterne, già pronte o create col fai-da-te. E' possibilem inoltre scegliere proiettori a laser o led che creano decorazioni su pareti, alberi, siepi.

Porta d'ingresso - L'addobbo più usato è la ghirlanda illuminata. In alternativa è possibile effettuare delle decorazioni fai-da-te con agrifogli, rami di abete, nastri e fiocchi di raso. Un must che deve essere posizionato sulla porta è sicuramente il rametto di vischio, simbolo di buona fortuna.

Piante - Impossibile fare a meno di stelle di Natale, agrifoglio, edera, ellaboro. I vasi presenti possono essere decorati con nastri e fiocchi o dipingerli con tinte oro, argento, rosso o blu e disegnare delle piccole decorazioni come fiocchi di neve o volto di Babbo Natale.

Finestre - Oltre a posizionare delle luci è possibile aggiungere adesivi, stencil, vetrofanie di Babbo Natale, renne, fiocchi di neve ed altri elementi tipici del Natale.

Palle di Natale - Possono essere di modelli, colori e dimensioni diverse. I modelli più adatti sono quelli in plastica in grado di resistere al freddo ed al clima rigido.

Pupazzi di neve, Babbo Natale e renne - Se non si abita in una zona nevosa è possibile scegliere quelli gonfiabili o con luci a led. Lo stesso vale per Babbo Natale e per le renne.