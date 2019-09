Piscina: rimedi per proteggerla in inverno

Per coloro che posseggono una piscina la fine dell'estate è ancora più triste perchè non potranno utilizzare la loro 'creatura' per i prossimi 5-6 mesi. Per preservarla al meglio in vista della futura stagione estiva e ritrovarla perfettamente funzionante è bene che si effettuino determinate operazioni.

L'insieme di queste operazioni viene chiamato invernaggio della piscina. Consiste nel continuare i trattamenti della stagione estiva, anche se spesso sono molto costosi ed impegnativi.

Invernaggio della piscina - Vantaggi

- le piastrelle non vengono attaccate dal freddo e non si rovinano

- la sporcizia non si incrosta

- l'acqua non si sporca e non si crea alcuno stagno

- quando si riprenderà ad usarla in primavera non si dovrà svuotare

Per poter effettuare al meglio l'invernaggio della piscina è necessario pulire preventivamente l'acqua, effettuare il controlavaggio del filtro e pulire per bene i cestelli, le retine presenti nel canalone di sforo ed il prefiguro della pompa.

Una volta effettuati questi adempimenti, si passa al controllo del ph e della durezza dell'acqua immettendo nella vasca i prodotti chimici necessari.

Infine pulire il cestello prefiltro della pompa e svitare i tappi per lo spurgo. Le valvole devono essere chiuse o aperte a metà a seconda se il locale tecnico è sotto o sopra il livello dell'acqua.

Queste operazioni dovranno essere completate a metà inverno. La presenza dell'acqua evita piegamenti e cedimenti della struttura (quelle in PVC per esempio non si induriscono, quelle in mosaico non corrono il rischio di vederne distaccata una parte).

Nelle zone particolarmente fredde è bene abbassare il livello dell'acqua sotto gli skipper, svuotare le tubature e posizionare sulla superficie dei galleggianti morbidi per evitare la formazione del ghiaccio.

Copertura della piscina

- teli di copertura non ancorati a strutture tubolari (evita sporcizia e residui)

- copertura di sicurezza (da normativa UNI 11718 deve essere tale da prevenire la caduta di un bambino e che quest'ultimo ci si possa infilare sotto; il carico da sopportare deve essere di 100 kg)

- copertura automatica con sistema centralizzato che deve essere posizionato lontano dalla portata dei bambini

- copertura filtrante (evita l'accumulo di acqua sulla superficie e trattiene la sporcizia e le foglie)