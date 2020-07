Idrocoltura in casa: cos'è e come funziona

Tutti possono avere a casa un piccolo angolo verde, utile non solo per dare un po' di colore all'ambiente ma anche per ridurre l'inquinamento domestico.

Negli ultimi anni sono state scoperte nuove coltivazioni che permettono, con un piccolo sforzo, di poter ottenere delle piante rigogliose. La tecnica più diffusa al momento è sicuramente l'idrocoltura, che utilizza l'argilla espansa e l'acqua al posto del normale terriccio.

E' una tecnica adatta a tutte le piante, anche a quelle grasse. Con questo tipo di coltivazione i fiori devono essere messi all'interno di contenitori trasparenti perchè bisogna sempre controllare il rapporto tra acqua e radici (chi non è esperto può utilizzare un indicatore di livello).

Prima di inserire la pianta dentro il vaso occorre pulire le radici dalla terra con l'acqua e tagliare con forbici quelle secche.

La pianta, dentro il vaso, viene sostenuta da uno strato di palline di argilla espansa. Oltre all'argilla è possibile utilizzare concime di granuli o elementi che servono semplicemente a decorare (sassolini colorati, pietre trasparenti o palline in gel). Le radici da inserire devono essere spinte sul fondo in modo tale che se viene sollevata la pianta queste ultime non escono dal vaso.

Idrocoltura - Le piante più adatte

Talee, ficus, dracena, pianta aromatica del rosmarino - Si adattano perfettamente allo strato di argilla

Piante tropicali - Orchidea

Piante con fiori - Ibisco, spatafillo, anturio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piante grasse - Non è l'ideale, ma l'aloe può essere coltivato