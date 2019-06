Giardino: come illuminarlo al meglio

Chi possiede un giardino molto spesso pensa in primis al suo abbellimento con divani, dondoli, tavoli e sedie. Ma è fondamentale, per vivere al meglio questo spazio esterno 24 ore su 24, che ci sia una corretta illuminazione.

In commercio esistono ovviamente una miriade di soluzioni diverse. E' possibile innanzitutto scegliere tra luce solare o luce elettrica.

Vantaggi dell'utilizzo della luce solare

- nessun costo di energia elettrica

- risparmio sui costi di installazione (non è necessario impianto elettrico)

- i dispositivi hanno un costo minore rispetto a quelli tradizionali

- anche in caso di blackout ci sarà luce

- si può cambiare la disposizione quando si vuole

- si accendono in maniera automatica

- si protegge l'ambiente

Illuminazione giardino - Alcune idee

Illuminazione fai da te - Lattine o barattoli di vetro si possono trasformare in lanterne inserendo al loro interno candele o lumini. E' possibile anche fare dei piccoli fori nella lattina per poter creare giochi di luce o disegnare anche un soggetto (il vostro preferito). Possono essere appese con fili di ferro o appoggiate sui tavoli.

Lampade da esterno a parete - In commercio sono tantissime le applique (lampade da esterno in stile industriale, rotonde a led, in stile moderno).

Pali per illuminazione del giardino - Lo stelo luminoso di un palo può avere fino a 4 led. Sono molto utilizzati quelli a risparmio energetico con dei pannelli solari che li ricaricano nel corso della giornata.

Lampade da giardino da terra - Sono presenti in commercio molte soluzioni ad energia solare che si caricano durante il giorno e si accendono la sera. Ma poichè in giardino, soprattutto nelle ore serali, è fondamentale la sicurezza per coloro che ci sono all'interno, è preferibile poter installare delle lampade che si accendono al passaggio (hanno dei sensori che la fanno illuminare per qualche minuto al passaggio e poi la fanno spegnere automaticamente).