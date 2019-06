Estate: piante da giardino e da terrazzo resistenti al caldo

Per coloro che amano i fiori non c'è niente di più bello che avere il giardin o il terrazzo ricco di colori e profumo anche in estate.

Per raggiungere questo obiettivo è bene scegliere, perchè esistono, fiori che amano il caldo e piante da balcone che resistono pure in pieno sole.

Fiori e piante d'estate

1. Lavanda: perfetta per creare cespugli colorati e profumati. Ideale anche come pianta da terrazzo soleggiato se interrata in vasi grandi. Darle acqua solamente quando la terra è asciutta.

2. Gerani, petunie e portulaca: quest'ultima, chiamata anche 'fiore di vetro', richiede solo molta acqua e molta luce e crea delle bellissime cascate di fiorellini colorati e profumati

3. Plumbago: noto anche come gelsomino azzurro, è un cespuglio a ombrello di fiori blu, anch'esso molto decorativo. Serve per dare un colore turchese alla propria terrazza o al proprio giardino. Proviene dal Sudafrica.

4. Sanvitalia: garantisce dei fiori gialli simili alle margherite da inizio giugno fino all'autunno se posizionata in pieno sole. Non ama il freddo intenso e deve essere innaffiata con regolarità.

5. Gelsomino: si tratta di una delle piante maggiormente resistenti al sole, che può essere coltivata anche dentro vasi da posizionare in terrazzo. Cresce molto rapidamente senza bisogno di cure particolari. Come molte piante ha però necessità che la sua terra sia mantenuta spesso umida.