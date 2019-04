Tende da sole: come pulirle e prodotti utili

Anche se chiuse durante il periodo invernale, le tende da sole sono comunque costantemente sottoposte a smog ed intemperie che le sporcano. Con l'avvicinarsi del periodo estivo è quindi essenziale procedere al loro lavaggio per il proprio terrazzo o per il proprio giardino.

Se possono essere smontate ed il loro tessuto è naturale basterà metterle in lavatrice e farle asciugare all'aria aperta. Se invece sono fatte di fibre sintetiche o pvc bisognerà leggere attentamente l'etichetta e fare un lavaggio più delicato. Se abbiamo a che fare con tende plastificate basterà invece uno sgrassatore, una spugna ed un risciacquo con acqua fredda.

Per chi non vuole perdere tempo e vuole effettuare il lavaggio senza smontare le tende non deve fare altro che munirsi di una bacinella con acqua tiepida e sapone, uno spazzolone con manico lungo (o uno spray non aggressivo che andrà spruzzato e lasciato agire per qualche minuto). Dopo aver strofinato per bene bisognerà lasciare asciugare all'aria aperta. Andrà inoltre arrotolata quando sarà del tutto asciutta per non creare muffa.

Se invece le tende si trovano su un balcone di un condominio, per non sporcare quello degli inquilini è necessario smontarle dai loro supporti. Chiaramente lo smontaggio richiederà grande attenzione e maggior tempo. Anche in questo caso, dopo aver effettuato lo smontaggio, bisognerà passare un panno umido per togliere lo sporco superficiale.

Poi sarà la volta di un prodotto sgrassante per lo sporco più profondo. Infine, come sopra evidenziato, si potrà procedere a metterle in lavatrice ad una temperatura che varierà a seconda del tessuto della tenda (pvc, fibre sintetiche, tessuto naturale).

Cavitazione

Esistono delle aziende specializzate che possono effettuare la pulizia delle tende mediante l'utilizzo di ultrasuoni. Si tratta di una soluzione più costosa ma fondamentale per chi non è avvezzo al 'fai da te'.

