Casa da affittare: come renderla appetibile

Se avete deciso di cambiare casa ma non volete vendere il vostro appartamento la soluzione migliore è sicuramente quello di affittarlo a studenti o famiglia.

Prima di procedere in tal senso è però necessario mettere a norma l'appartamento ed arredarlo nel modo corretto per renderlo più appetibile.

Esistono degli accorgimenti grazie ai quali è possibile migliorare la casa e trovare in questo modo gli affittuari più adatti.

Interventi di sicurezza - Tutti gli impianti devono essere a norma, soprattutto quello elettrico. Bisogna inoltre risolvere eventuali problemi di umidità e di muffa che allontanano gli acquirenti e mettono a rischio la loro salute. Necessario anche un controllo degli impianti di riscaldamento e dei climatizzatori (se presenti).

Ciò che attira maggiormente gli acquirenti sono il bagno e la cucina, ragione per la quale devono essere nuovi, curati ed attrezzati e con la presenza di elettrodomestici di base funzionanti.

Disposizione dei mobili - E' importante arredarla nel modo giusto per permettere ai futuri inquilini di non dover affrontare delle ulteriori spese.

Pareti e pavimenti - Le pareti devono essere pulite e prive di macchie, è quindi necessario tinteggiare o mettere una nuova carta da parati. Meglio sempre scegliere il bianco o tinte chiare e minimal. Anche l'odore è fondamentale. E' preferibile utilizzare un diffusore con fragranze fresche e che sappiano di nuovo. Per la pavimentazione l'ideale è il parquet.

Arredi - Armadi, sedie e tavoli devono essere in buono stato. Ruolo centrale ricopre il divano. Meglio scegliere un modello più costoso ed in tessuto, facilmente lavabile e con tinte chiare. Per quanto riguarda il letto sia il materasso che la rete devono essere comodi e di qualità.

Illuminazione - Se c'è un lungo corridoio non c'è niente di meglio di faretti a led per illuminarlo e renderlo più spazioso. Nelle altre stanze bisogna posizionare delle lampade nei punti meno illuminati.

Esterni - Se nella vostra casa c'è un giardino è necessario che questo sia abbastanza curato in modo tale da attirare le coppie con bambini. Si può decidere di pavimentarlo per renderlo anche una zona adatta al relax. A livello di piante è preferibile piantare cespugli sempreverdi. Se c'è solamente un terrazzo in questo caso non possono mancare tende da sole e mobili, ma anche piante e fiori colorati.