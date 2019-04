Comprare una casa all'asta: come si fa?

Come si compra una casa all'asta? Una domanda che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita. Le case messe in asta giudiziaria sono immobili il cui proprietario non riesce più a pagare i propri debiti e si trova costretto vendere per accontentare i creditori. Considerato che si tratta di casi che spesso vanno avanti per molti anni, la procedura per l'acquisto di queste abitazioni può rivelarsi meno agevole.

Come funziona l'asta giudiziaria

Per controllare se ci sono delle case all'asta è possibile controllare sul sito delle aste giudiziarie o sul portale delle vendite pubbliche, istituito dal luglio del 2017, la presenza di immobili in vendita. Per tutti gli immobili viene messa a disposizione tutta la documentazione con la perizia di stima e tutte le caratteristiche dell'abitazione: dati catastali, planimetrie, eventuali vincoli e presenza o meno di un occupante.

Con 45 giorni d'anticipo viene comunicata la data e il luogo dell'asta, che avrà un prezzo di partenza, la cosiddetta 'base d'asta'. Un custode giudiziario viene delegato di gestire gli immobili pignorati, facendoli anche visitare eventualmente agli acquirenti.

Le aste possono essere con incanto e senza incanto. Nel primo caso si tratta di aste pubbliche, mentre la seconda asta è a busta chiusa. Con l'introduzione del portale delle vendite pubbliche dallo scorso 10 aprile 2018 tutte le vendite successive a questa data dovranno necessariamente esclusivamente telematiche. Si distingueranno a partire da questo momento vendite sincrone a partecipazione telematica (presentazione delle offerte e rilanci solo telematici), vendite sincrone a partecipazione mista (offerte iniziali e rilanci possono essere effettuate sia con modalità telematica che cartacea presso le Cancellerie dei Tribunali), vendite asincrone (tutto dovrà essere telematico), che potranno essere 'con o senza incanto'.

Per partecipare occorre quindi presentare un'offerta, di solito contenente una cauzione del 10% e i documenti richiesti (a seconda dei casi in modalità cartacea o telematica). Se è con incanto bisognerà presentare la cauzione, i documenti e presentare un documento con cui si dice che si parteciperà all’asta. Ovviamente in questo tipo di aste si va ai rilanci in caso di molteplici offerte.

Aste immobiliari: pro e contro

Il primo vantaggio di acquistare una casa all'asta è ovviamente il risparmio economico, almeno del 15%. L'acquisto è sicuro in quanto tutte le verifiche di sorta vengono fatte da un perito giudiziario e i documenti sono a disposizione delle persone interessate. Per le abitazioni acquistate all'asta non ci sono provvigioni da versare, né spese notarili e molto spesso i giudici concedono 120 giorni per il versamento del prezzo in maniera tale da avere la possibilità nel frattempo di poter richiedere un mutuo. Tra tanti vantaggi però ci sono anche dei contro. Questo tipo di procedura potrebbe risultare difficoltosa. Di solito è consigliabile farsi assistere da un legale.