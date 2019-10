Scambio casa: cos'è e come funziona

Tutti abbiamo voglia ogni tanto di prenderci una piccola vacanza dal lavoro e di farlo senza spendere troppo (anche perchè il budget è limitato). Una soluzione per poter coniugare l'amore per i viaggi ed il risparmio è lo scambio casa. Bisogna mettere a disposizione la propria abitazione (al mare o in montagna o anche in città) in cambio di un alloggio in un'altra nazione.

Gli scambi possono essere fatti simultaneamente o anche in differita (possibile nel momento in cui si posseggono più case). Il vantaggio di questa opzione non è solo economico ma anche culturale perchè in questo modo si entra in contatto con la vita della cittadina nella quale siamo ospiti, incentivando l'economia.

Su internet al giorno d'oggi sono presenti tanti siti che offrono una possibilità di questi tipo. Viene sottoscritto un contratto all'interno del quale sono specificatamente indicate le esigenze e le richieste di ognuno. Date, persone, età, presenza o meno di bambini piccoli ed animali domestici. Per essere corretti bisognas anche dare indicazioni precise sulla casa con foto e quant'altro.

Meglio dire subito se si ha una meta ed una data già stabilita, in modo tale da cercare subito contatti in quella zona e prenotare per tempo i voli. Se non c'è una destinazione preferita, meglio allora aspettare l'occasione che vi alletta maggiormente.

Preparazione dello scambio - Cosa fare

- preparare la casa per accogliere gli ospiti, magari realizzando una guida dove vengono descritte tutte le caratteristiche dell'appartamento e dei dintorni; inserire all'interno anche numeri utili che possono essere da supporto agli ospiti

- lasciare la casa pulita e fare posto negli armadi; preferibile acquistare degli armadi smontabili, piccole scarpiere

- lasciare il frigo vuoto e la dispensa libera in cucina; in alternativa acquistare un carrellino dove gli ospiti potranno sistemare la spesa

- lasciare il letto fatto, mettendo a disposizione biancheria di ricambio (asciugamani, lenzuola)

- lasciare una lavagnetta dove viene spiegato come usare i diversi elettrodomestici presenti in casa ed una indicazione su quali stanze possono essere utilizzate e quali no

- è buona educazione, se non ci si incontra per lo scambio delle chiavi, lasciare agli ospiti un regalo simbolico di benevenuto

I prodotti on-line per lo scambio casa

Armadio Guardaroba Pieghevole

Scarpiera

Carrellino Cucina

Set di Asciugamani

Set Completo Lenzuola

Lavagna Magnetica