Natale: idee per un regalo fai-da-te

Molto spesso durante il periodo natalizio si corre il rischio di fare a parenti o ad amici regali che non si riveleranno utili. Per questo motivo è preferibile pensare per coloro ai quali vogliamo bene a qualcosa di assolutamente personale, magari fatto da noi.

Idee regalo per Natale - Fai da te

Sciarpa, cappello, maglione - Il tricotage viene in aiuto a coloro che vogliono regalare qualcosa di unico e speciale.

Cesta gastronomica - E' sicuramente uno dei regali più graditi, perchè al suo interno vengono contenute le specialità preferite dalla persona che lo andrà a ricevere. Meglio dare la priorità a prodotti artigianali e prodotti di qualità come cioccolato, miele, vino, birra, formaggi.

Marmellate fatte in casa, passata di pomodoro, sottaceti, salse casalinghe - Altri regali assolutamente graditi, magari con una etichetta personalizzata e dei nastri colorati.

Sacchettini profumati - Una buona idea può essere quella di confezionare tanti sacchetti dall'aroma inconfondiblile (lavanda). Idem dei fazzoletti in cotone e tulle da guarnire con nastri di raso o di velluto.

Liquore al cioccolato - E' un qualcosa che può essere preparato in pochi minuti ed essere regalato qualche giorno dopo. Potrà essere gustato sia caldo che freddo.

Lanterna romantica - Prendere un vaso o un barattolo di vetro come quello per la marmellata ed inserire all'interno delle lucine led. Ne deriverà un elemento molto originale che potrà adornare il soggiorno o la camera da letto e creare la giusta atmosfera romantica e natalizia.