Mosche in casa: rimedi naturali e non per eliminarle

Soprattutto nel periodo estivo uno dei problemi che possiamo avere in casa è quello delle mosche domestiche (o mosconi) che sono attratte dal caldo e dal microclima favorevole degli appartamenti.

Si tratta di insetti che non mordono e non pungono ma che possono comportare problemi di tipo igienico perchè si nutrono di feci e non sono tra gli animali più puliti del pianeta.

Per questo motivo devono essere debellate il prima possibile (anche perchè sono molto feconde e possono riuscire a deporre nel giro di pochi giorni anche mille uova).

Mosche in casa - Cosa fare

- mantenere l'ambiente pulito, pulendo bene tutta l'abitazione, anche gli angoli che di solito non vengono raggiunti (può capitare di avere qualche residuo di cibo tra un mobile e l'altro o in campagna la carcassa di un animale morto nel controsoffitto)

- utilizzare un insetticida (durante l'utilizzo bisogna far arieggiare l'ambiente; non si deve spruzzare in presenza di persone e bambini perchè parliamo di sostanze tossiche)

- nel momento in cui l'insetticida non dovesse funzionare bisogna rivolgersi a dei professionisti

Mosche in casa - Rimedi naturali per eliminarle

Macerato all'aceto e menta - Far macerare per una settimana in un barattolo dell'aceto con delle foglie di menta e poi spruzzare il composto ottenuto nei posti interessati

Olio di eucalipto - Basta aggiungerlo nel proprio bruciaessenze per tenere lontane sia mosche che zanzare

Pepe - Posizionare sui davanzali o nei luoghi preferite dalle mosche delle ciotoline di pepe

Limone e chiodi di garofano - Posizionare nelle diverse zone della casa delle ciotoline con dentro spicchi di limone e chiodi di garofano

Sacchetto trasparente - Appendere vicino alle porte ed alle finestre dei sacchetti trasparenti riempiti di acqua. Il motivo? Alle mosche non piace vedere la propria immagine riflessa

Basilico - Posizionare una pianta magari davanti alla finestra o al luogo dal quale entrano più facilmente

Trappola per mosche - Riempire un barattolo di vetro con aceto di mele ed un po' di sapone liquido ed acqua. Le mosche saranno attratte dall'odore dell'aceto e potranno restare intrappolate

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Carta moschicida fai-da-te - Basta spennellare delle piccole strisce di carta con una miscela di acqua, zucchero ed aceto di mele