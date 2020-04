Come preparare in casa detersivi naturali

Uno dei modi per potersi prendere cura dell'ambiente è anche quello di fare un uso consapevole dei detergenti che di solito vengono utilizzati per pulire la nostra casa.

Utilizzare dei prodotti naturali al posto di quelli chimici è un valido aiuto per ridurre l'inquinamento. Per questo motivo ecco di seguito una guida che spiega come poter preparare in casa i detersivi da bagno, per la cucina, per i vetri e per i pavimenti.

Detersivo per pavimenti - Versare in un secchio 3 litri di acqua calda ed aggiungere 5 cucchiai di alcool denaturato e 5 di aceto bianco, facendo infine sciogliere un pezzettino di sapone di Marsiglia ed amalgamando tutti gli ingredienti.

Detersivo per piatti - Fare bollire in pentola 8 limoni per 30 minuti; successivamente tagliarli a pezzetti e frullarli. Il composto, una volta filtrato, deve essere messo in una pentola con 800 ml di acqua, 300 g di sale e 200 ml di aceto di mele. Fare bollire questa soluzione per qualche minuto e dopo averla fatta raffreddare amalgamarla mettendola in un frullatore ad immersione.

Detersivo per lavastoviglie - E' possibile realizzare anche in questo caso un detergente naturale da utilizzare al posto delle pastiglie. Mescolare 300 g di bicarbonato di sodio, 150 g di borace, 75 g di sale Epsom o grosso, 75 g di aceto di vino bianco e 350 g di succo di limone. Una volta che si è formata una pasta, inserirli negli stampini per i contenitori del ghiaccio e lasciare agire per 24 ore. Una volta essiccate andranno conservate in un contenitore con tappo isolante.

Detersivo per lavatrice - Bollire 5 litri di acqua con 200 g di sapone di marsiglia a scaglie. Dopo che si è sciolto il sapone lasciare raffreddare ed aggiungere successivamente 100 g di bicarbonato di sodio, 25 gocce di olio essenziale che più ci piace. Mettere questo detergente dentro la bottiglia ed usarlo quando serve.

Ammorbidente per lavatrice - Mescolare 500 g di acqua, 20 g di acido citrico e qualche goccia di olio essenziale fino ad ottenere l'amalagama degli ingredienti.

Detergente per vetri - Aggiungere all'aceto circa 150 g di alcool, 300 g di acqua e mescolare. Mettere in un contenitore spray ed utilizzare sui vetri.

Detergente per tutti gli usi - Mescolare 4 cucchiai di sapone di Castiglia con 300 g di acqua distillata e qualche goccia di olio essenziale. In questo modo otterremo un composto col quale poter pulire e disinfettare tutte le superfici della casa.