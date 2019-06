Box doccia: rimedi naturali per la pulizia

Il box doccia è di sicuro tra i componenti più importanti del bagno ma al contempo quello che si sporca con maggiore facilità e che ha bisogno di essere mantenuto sempre pulito per combattere il calcare, per evitare che le gocce d'acqua che residuano possano opacizzare il vetro e per eliminare possibili residui di bagnoschiuma e shampoo.

Box doccia - Cosa fare sempre

- asciugarlo dopo ogni utilizzo

- pulire con il getto d'acqua ed un panno in microfibra asciutto

- se è ancora sporco, utilizzare prodotti appositi o soluzioni naturali

Box doccia - Rimedi naturali contro il calcare

Aceto di vino bianco, bicarbonato e limone: è possibile utilizzare un composto naturale formato da aceto di vino bianco, bicarbonato e limone. In queso caso è sufficiente utilizzare una spugna e strofinare questo detersivo sul piatto doccia e nelle fessure. Risciacquare in maniera abbondante alla fine del processo

Aceto di mele ed acqua tiepida: valido sia per i box in vetro che per quelli in plastica; effettuare questa miscela ed inserirla dentro uno spruzzino. Utilizzare una spugna ed una volta terminato asciugare con un panno in microfibra o un tergivetro

Bicarbonato sciolto in acqua: valido nel caso di macchie particolarmente difficili; è possibile aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale all'arancia

Per sconfiggere il calcare che si forma sui rubinetti o sul soffione è consigliabile immergere quest'ultimo in acqua calda e aceto per un'ora. Poi sciacquare in maniera consistente (se ci sono ancora dei fori ostruiti, utilizzare un ago).