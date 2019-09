Pulizie d'autunno in casa: consigli utili

La propria casa va mantenuta pulita in maniera costante. In autunno è però necessario fare uno sforzo in più. Il motivo? Le giornate corte e più fredde ci costringono a passare più tempo al chiuso. Per questo motivo prima di ospitare parenti ed amici ed approfittando del sole ancora presente è meglio organizzarsi con detersivi, prodotti e quanto serve per potersi dedicare alle pulizie d'autunno.

Lista - Bisogna stabilire le cose da fare e le cose da rimandare in un altro momento. Grazie a questo elenco sarà inoltre possibile dividere i compiti tra i vari membri della famiglia.

Cucina - E' la stanza che si sporca di più e che quindi deve essere sempre pulita approfonditamente. Particolare attenzione va dedicata agli elettrodomestici. Per quanto riguarda frigorifero, forno e lavastoviglie per avere un buon risultato è preferibile usare aceto ed acqua o bicarbonato, acqua e qualche goccia di limone. Una volta rimosse queste soluzioni asciugare per bene per evitare la formazione di muffe. Bisogna inoltre controllare i ripiani, la dispensa, rimuovere il cibo aperto da troppo tempo e buttare quello scaduto, pulire internamente con acqua ed aceto o acqua e limone.

Camera da letto - Il cambio di stagione è anche l'occasione per mettere in ordine e/o donare a chi ne ha bisogno gli abiti che non usiamo più. Quelli che vanno conservati devono essere lavati e poi inseriti nelle loro scatole. Per disinfettare i vari piani dell'armadio usare panno in microfibra e qualche goccia di olio di tea tree. Spostare letti, scrivanie e divani per rimuovere la polvere con l'aspirapolvere. Infine utilizzare la lavapavimenti per eliminare ogni residuo.

Soggiorno - In primis procedere con la pulizia del divano, lavando il coprivano o la fodera. Rimuovere con l'aspirapolvere la polvere dagli spazi più difficili. Eliminare con un battipanni la polvere anche dai tappeti; le macchie possono essere rimosse con acqua ed aceto o bicarbonato. Spolverare gli oggetti con un panno in microfibra; l'interno dei mobili va lavato con acqua ed aceto. Per completare la pulizia d'autunno mancano infine tende e vetri. Questi ultimi vanno puliti la mattina presto perchè in questo modo il sole li fa asciugare velocemente. Le tende vanno messe in lavatrice utilizzando il ciclo a loro adatto.

Bagno - Pulire il filtro ed il cestello della lavatrice con aceto, fare un lavaggio a vuoto per avere capi sempre puliti e profumati. Le mattonelle del box doccia e del water si possono usare aceto e bicarbonato diluiti con acqua. Se compaiono della macchie di muffa spruzzare un composto formato da acqua ed aceto o acqua e limone. Fare agire per mezz'ora e successivamente risciacquare.