Come pulire il divano di casa

Il divano è indubbiamente l'arredo più amato della casa perchè permette di rilassarsi davanti ad un film, una serie tv, un libro.

Per questo motivo è necessario mantenerlo sempre pulito e in ordine. I materiali dei quali è fatto (pelle, stoffa, velluto) devono essere trattati in modo adeguato per non rovinarsi troppo presto.

Manutenzione ordinaria - Per eliminare la polvere è necessario utilizzare l'aspirapolvere. Se il divano è in pelle pulire con un panno morbido ed un pennello con setole morbide per rimuovere la polvere dalle pieghe.

Divano in tessuto - Possono essere sfoderabili o non sfoderabili. Per poter pulire quelli non sfoderabili (per i primi c'è la lavatrice) è possibile utilizzare un composto fatto in casa (acqua, aceto bianco, gocce di olio essenziale di eucalipto o bicarbonato al posto dell'aceto). Il panno immerso all'interno del composto va strizzato e successivamente passato su tutto il divano per eliminare gli acari.

Se il divano si macchia quest'ultima può essere rimossa utilizzando un composto di acqua e due cucchiai di ammoniaca (o succo di limone o bicarbonato). Alla fine risciacquare con una spugna bagnata solo d'acqua.

Se la macchia è troppo resistente si può ricorrere al sapone di Marsiglia (deve essere strofinato sul tessuto e deve agire per 15 minuti, infine sciacquare con un panno umido).

Divano in pelle - Su quelli colorati è bene usare la pelle di daino bagnata in acqua tiepida. Per i divani bianchi basta una soluzione con acqua tiepida e detergente delicato (alla fine asciugare con un panno morbido ed asciutto). Se il divano si macchia bisogna passare subito un tampone con borotalco per asciutare la macchia.

Successivamente si dovrà eliminare l'eccesso di borotalco con un panno o con un pennellino a setole morbide. Usare un dischetto con latte detergente per eliminare del tutto la macchia. Se il divano è colorato anche stavolta la soluzione migliore è il sapone di Marsiglia.

Divano in velluto - Prima di pulirlo bisogna eliminare la polvere, quindi occorre spazzolarlo nel senso del pelo ed in contropelo. La soluzione da usare è composta da aceto bianco ed acqua tiepida. Se ci sono macchie all'acqua deve essere aggiunta qualche goccia di detersivo per piatti. Per asciugare la zona interessata meglio ricorrere ad un fono, ma tenendolo a debita distanza per non creare aloni.