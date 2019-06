Forno a microonde: prodotti naturali per la pulizia

Nelle case di quasi tutti gli italiani oramai possiamo trovare un forno a microonde. Così come accade per tutti gli elettrodomestici per evitare che possano sorgere problemi e/o svantaggi per la nostra salute dal loro utilizzo è necessario effettuare una corretta manutenzione ed una corretta pulizia.

Quest'ultima può essere effettuata, oltre che coi prodotti ad hoc (che spesso risultato costosi ed a base di sostanze chimiche) anche con prodotti che possiamo preparare manualmente in casa e che sono del tutto naturali.

Acqua e limone - Rimedio efficace per eliminare dalle pareti del forno e dal piano cottura gli odori lasciati dai residui di cibo. Mezzo succo di limone e 100ml di acqua tiepida da passare sulle superfici.

Aceto di vino - Fare bollire 100 ml di aceto in 200 ml di acqua e lasciare raffreddare. Successivamente passarlo sulle pareti e sul piano cottura. Per avere il forno sempre pulito è utile mettere in una ciotola (da inserire dentro il microonde) mezzo bicchiere di acqua e mezzo di aceto. Facendola scaldare per 5 minuti alla massima temperatura fino a quando non si sprigiona il vapore: passare un panno umido sulle superfici per eliminare lo sporco sciolto dal vapore.

Bicarbonato di sodio - Normalmente molto sgrassante ed igienizzante. Le griglie ed i ripani del forno vanno messi a mollo con acqua, bicarbonato e gocce di tea tree oil (proprietà antibatteriche e disinfettanti). Bisogna farlo agire per 30 minuti. Per quanto riguarda le parti interne è necessario preparare miscela con 50ml di acqua, due cucchiai di bicarbonato e 10 gocce di tea tree oil. Mescolare e strofinare questa miscela dove è necessario.