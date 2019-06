Lavastoviglie: consigli e prodotti per la pulizia

Chiunque abbia già una casa o ne abbia appena comprata una ha come obiettivo quello di acquistare (o farsi regalare) una lavastoviglie per evitare di dove lavare pentole e padelle al termine di una cena con tanti o pochi invitati.

Per poter mantenere pulito questo elettrodomestico non è certo sufficiente la circostanza che vengano utilizzati in maniera assidua acqua e detersivo.

I residui di cibo, il calcare dell'acqua comportano la formazione di funghi, muffe e cattivi odori. Per questo motivo è necessario procedere ad una pulizia periodica della lavastoviglie.

Oltre quella straordinaria, è fondamentale quella giornaliera. Prima di inserire i piatti ed i bicchieri o le pentole al suo interno è necessario sciacquarli per evitare che i residui di cibo possano restare all'interno dello scarico. Per evitare la formazione di calcare su piatti e bicchieri, una volta lavati, è inoltre fondamentale usare sale specifico ed anticalcare.

Lavastoviglie - Prodotti naturali coi quali lavare le parti interne

- aceto: igienizza e scioglie il grasso; prima di ogni lavaggio se ci si rende conto che dentro il filtro ci sono residui di cibo bisogna usare un panno imbevuto di aceto sulle parti interessate (filtro e pareti). Una volta al mese la lavastoviglie deve fare un lavaggio a vuoto alla più alta temperatura con dentro un litro di aceto. Per rendere l'effetto igienizzante ancora miglior isi può aggiungere un succo di limone

- bicarbonato di sodio: può essere usato sia sui piatti che sui bicchieri direttamente prima di essere inserito in lavastoviglie o può essere aggiunto ad ogni ciclo di lavaggio. E' possibile usarlo anche per la manutenzione straordinaria versandone circa 100 g nel ciclo a vuoto che dovrà essere fatto. Sia le guarnizioni che le parte interne possono anch'esse essere pulite con bicarbonato.

- limone: potere sgrassante, igienizzante e capace di eliminare i cattivi odori. Per effetturare una pulizia ad hoc della lavastoviglie possiamo far avviare un ciclo a vuoto dell'elettrodomestico aggiungendo un bicchiere di succo di limone (o un mix di frutti).

Lavastoviglie - Pulizia esterna

Gli stessi prodotti naturali di cui sopra possono essere utilizzati anche per la pulizia delle parti esterne. Se la lavastoviglie non è ad incarsso, gli angoli e le parti laterali possono essere puliti con un panno imbevuto di acqua e limone o aceto. Si eviterà in questo modo la formazione di polvere che potrebbe danneggiare l'elettrodomestico.