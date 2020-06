Come pulire il congelatore? Trucchi e consigli

Per coloro che, per mancanza di voglia o perchè lavorano troppo, non hanno molto tempo di cucinare il congelatore è l'elettrodomestico ideale in quanto permette di congelare cibi pronti.

Col passare del tempo però al suo interno si forma il ghiaccio ed arriva quindi il momento di doverlo sbrinare. La patina di ghiaccio più diventa grossa più rende difficile l'apertura e la chiusura dei cassetti. E, circostanza ancora più importante, un maggior sforzo del motore per raffreddare comporta dei maggiori costi in bolletta.

Si tratta di una operazione che va effettuata almeno due volte all'anno.

Grazie ad alcuni piccoli accorgimenti è possibile rendere questa operazione molto più facile di quanto si possa pensare.

Come sbrinare il congelatore

- svuotarlo interamente di tutto il cibo presente, mettendolo all'interno di borse termiche con mattonelle refrigeranti per non farli scongelare

- staccare la spina del congelatore o spegnerlo con l'apposito pulsante se è collegato al frigorifero

- versare acqua bollente in contenitori che vanno posizionati dentro i cassetti per permettere al calore di sciogliere il ghiaccio; una volta staccatisi, i pezzi di ghiaccio possono essere rimossi e l'acqua restante può essere raccolta con un panno in microfibra

- pulire i cassetti e le pareti del congelatore con un panno umido utilizzando una miscela di acqua e bicarbonato

- asciugare la parte interna e passare sulle pareti un po' di olio per evitare la formazione del ghiaccio

- ricollegare il freezer una volta finito di pulire per permettere di tornare alla temperatura normale

- dopo mezz'ora inserire nuovamente il cibo che avevamo rimosso

Prodotti per sbrinare il congelatore

Bicarbonato