Come utilizzare il latte scaduto

Aprendo il frigo avete notato che il latte è scaduto? Niente paura: ci sono tanti modi per poterlo utilizzare e non sprecare questo alimento così importante per il nostro benessere.

1. Lenire irritazioni cutanee - Mescolare il latte scaduto con un po' di farina di avena ed applicare il composto sulle scottature o sulle punture di insetto e le irritazioni cutanee.

2. Idratazione della pelle - Realizzare una maschera viso frullando il latte scaduto con della frutta fresca.

3. Lucidare i capelli - Miscelare 3 cucchiai di panna liquida e mezzo litro di latte scaduto ed applicare il tutto sui capelli.

4. Friggere in cucina - Mescolare 4 tazzine di latte con 100g di zucchero, una noce di burro e 50g di farina. Cuocere a fuoco lento e fare raffreddare. Tagliare l'impasto a cubetti, passarlo nell'uovo e nella farina e friggere.

5. Omelette - Lavare e cuocere 100 g di gamberetti ed aggiungerli a 50ml di latte, 4 uova, sale e versare tutto in padella per fare un'omelette.

6. Cucina alla Bavarese - Bollire mezzo litro di latte con 50g di zucchero e 20g di gelatina. Fare raffreddare ed aggiungere 40g di pinoli, 150g di yogurt ed un cucchiaino di panna montata. Lasciare il tutto in frigo per 2 ore.

7. Pulire argenteria - Immergere l'argenteria nel latte scaduto con qualche goccia di limone.

8. Lucidare scarpe e borse - Passare un panno imbevuto nel latte scaduto e strizzarlo sulle scarpe e le borse di vernice per pulire.

9. Riparazione della porcellana - Immergere in una pentola piena di latte le porcellane con crepe. Accendere il fornello e lasciarlo cuocere per un'ora a fiamma bassa.