Furti nelle abitazioni: 10 consigli da seguire

In moltissime città d'Italia sono purtroppo in aumento i furti nelle abitazioni. Per questo motivo Assiv (Associazione italiana vigilanza e servizi fiduciari) ed Italpol Vigilanza hanno deciso di redigere un vademecum che individua alcuni comportamenti da porre in essere per avere una maggiore sicurezza.

1 - La porta di accesso all'appartamento deve essere blindata e di sicurezza elevata. Chiudere utilizzando sempre tutte le mandate presenti. Nello scegliere la porta, nel farla montare è meglio rivolgersi a professionisti del settore.

2 - Controllare sempre che all'altezza delle serrature e dei punti di appoggio della porta non ci siano segni di effrazione: potrebbero essere segni di prove già effettuate dai male intenzionati

3 - I primi piani e gli attici devono essere dotati di grante antintrusione.

4 - Nella scelta e nel montaggio delle grate assicurarsi che non abbiano caratteristiche tali da essere utilizzate come 'scala' per raggiungere il piano superiore.

5 - Il sistema di allarme deve essere periferico, ossia proteggere sia l'interno ed anche l'esterno.

6 - In particolar modo l'allarme periferico deve essere installato in modo tale che possa funzionare prima che il ladro inizi l'effettiva intrusione. Meglio posizionare vicino alle cellule dell'allarme degli oggetti che devono essere necessariamente spostati per avere accesso all'appartamento. Il tutto in modo tale che si possa attivare prima che il ladro attacchi le grate.

7 - L'allarme deve attivare un centro operativo di un istituto di vigilanza o le forze dell'ordine.

8 - Il sistema di allarme deve avere un impianto acustico tale da spaventare chi sta compiendo l'intrusione e da allertare i vicini di casa.

9 - Il sistema di allarme deve essere sempre mantenuto in ottimo stato e sottoposto a regolare manutenzione.

10 - Assicurarsi che tutti i condomini possano osservare delle regole come chiudere sempre portone di accesso dalla strada all'interno delle scale, assicurarsi che il cancello automatico si chiuda del tutto quando entrano all'interno della zona dei garage.