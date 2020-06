Garage: come averlo sempre in ordine

Il garage o box auto, oltre che servire per mettere al sicuro macchine o motorini, è fondamentale per conservare tutto ciò che non si vuole buttare.

E' inevitabile che col passare del tempo all'interno del garage si accumulino un numero eccessivo di oggetto che prendono polvere e che ne fanno un ambiente sporco e disordinato.

E' possibile però, tramite alcuni accorgimenti, avere sempre un garage ordinato e pulito. Ma questo tipo di operazioni devono essere ripetute almeno due volte l'anno.

Superfluo - Il decluttering che viene effettuato in casa deve essere fatto anche in garage, eliminando il superfluo. Bisogna quindi valutare per bene cosa buttare e cosa conservare.

Muri e mensole - Una volta che è stato sgomberato, rimuovere in primis polvere e ragnatele. Passare la scopa sia sul soffitto che sui muri. Se le pareti sono con mattonelle o con vernice lavabile, usare un detergente sgrassatore ed un panno umido. Stesso discorso per le mensole.

Pavimenti e serrande - Molti garage hanno pavimenti rivestiti con materiali resistenti, ragione per la quale non è necessari grande manutenzione. Il lavoro diventa impegnativo dove ci sono pavimenti in cemento o in resina e chiazze d'olio per terra. Un questo caso sono necessari prodotti specifici e sgrassatori. Chi vuole usare una soluzione green deve scegliere un composto formato da acqua calda (2 litri), 2 bicchieri di aceto bianco, 1 bicchiere di succo di limone.

Attrezzi - La soluzione migliore per averli ordinati e sempre a portata di mano è quella di installare un pannello in metallo forato dove inserire i ganci per appendere il necessario. Sotto il pannello va messo un tavolo in legno che servirà per le creazioni. Sarebbe preferibile anche avere un armadietto all'interno del quale inserire vernici, olio, attrezzi. Se nel garage ci sono bici, scooter meglio coprirli con un telo.