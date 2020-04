Quarantena con cani e gatti: alcuni consigli

Le conoscenze scientifiche attuali sul Covid-19 fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno escluso fino a questo momento la circostanza che gli animali (cani e gatti in primis) possano trasmettere il virus agli umani.

Quando escono all'aperto o con la saliva ed il pelo cani e gatti non trasportano il Covid-19. Ecco di seguito alcune raccomandazioni che possono essere seguite per occuparsi al meglio di cani e gatti in questo periodo di quarantena.

Positività al Covid-19 - Non entrare in contatto con i componenti della propria famiglia e con gli animali domestici, che anche se in via del tutto eccezionale, potrebbero essere contagiati.

Passeggiata - Ovviamente se si è positivi bisogna chiedere aiuto ad amici e parenti per fare uscire il proprio cane a fare i bisogni. Chi porta a spasso il cane è preferibile indossi guanti e mascherina. La passeggiata deve essere breve e limitata al periodo dei bisogni dell'animale. Quando si rientra a casa è bene pulire le zampe con salviette detergenti o con amuchina diluita, ma non con alcol o altri disinfettanti che possono essere tossici.

Attività motoria dell'animale - Non potendolo portare fuori per lungo tempo è meglio metterlo a dieta facendogli ridurre il numero di calorie ingerite. Meglio optare per cibi light.

Cibo per animali - Meglio fare una scorta e non doversi rifornire continuamente. La regola è sempre quella di uscire di casa il meno possibile.

Microchip - Tutti gli animali domestici devono avere microchip e documento di riconoscimento. Anche in questo periodo è preferibile utilizzare antipulci ed antiparassitari perchè in questo modo si protegge tutta la famiglia da possibili infezioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Veterinario - Se gli animali si ammalano è possibile andare dal veterinario previo appuntamento telefonico.