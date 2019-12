Isolamento termico delle case: cosa fare

A maggior ragione quando in inverno le temperature sono più basse la nostra casa deve essere un luogo caldo ed accogliente che ci deve avvolgere quando torniamo dopo una giornata di lavoro.

Per ottenere ciò è necessario avere delle stanze isolate dal punto di vista termico, che assicurano anche uin risparmio in bolletta.

Ecco di seguito alcuni consigli che possono servire per rendere il nostro appartamento confortevole durante il periodo invernale e per risparmiare qualcosa in termini economici.

Isolamento delle pareti - Per avere un ambiente che non disperda il calore è necessario isolare le pareti esterne. Si possono usare pannelli in poliestere che resistono alla muffa, sono atossici ed hanno un costo ridotto. E' possibile anche spostare tutti i mobili sulla parete che dà all'esterno (crea una parete contro il freddo).

Infissi - Limitano gli spifferi in inverno e proteggono dal caldo eccessivo durante il periodo estivo. I migliori sono quelli a doppio vetro. Se costano tropo meglio cambiare le tapparelle (bianche o argento perchè in inverno trattengono il calore all'interno ed in estate respingono i raggi del sole). Rappresenta un'altra soluzione ancora più economica la presenza delle guaine termo isolanti. Possono essere installate in pochi minuti grazie a del nastro biadesivo.

Pannelli termoriflettenti - Fogli d'alluminio in grado di isolare dal freddo le pareti di casa e diffondere il calore che proviene dalla presenza di eventuali termosifoni. Il foglio d'alluminio è ignifugo ed atossico e spinge il calore verso l'interno.

Paraspifferi e tappeti - I primi sono ideali se inseriti ai bordi delle finestre o delle porte. Possono essere riempiti con la sabbia (quelli vecchio stampo), al giorno d'oggi i principali sono realizzati con materiale isolante e rivestiti di PVC. Anche i tappeti possono essere un rimedio contro il freddo perchè creano una barriera per il pavimento evitando infiltrazioni ed il raffreddamento della stanza.