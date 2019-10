Cimici in casa: rimedi naturali per allontanarle

Tra i diversi insetti che purtroppo possono 'abitare' le nostre case tra i più fastidiosi ci sono sicuramente le cimici, soprattutto quelle di colore verde, ma anche le marmorate o le asiatiche.

Pur non essendo dannose per l'uomo, la loro presenza in casa, soprattutto per il loro odore, può risultare abbastanza fastidiosa. Per cercare di allontanarle ecco in aiuto dei rimedi del tutto naturali.

Aglio - E' un ottimo alleato contro le cimici perchè funge da antiparassitario. E' necessario posizionarlo negli angoli della casa, sotto la zanzariera, magari schiacciato perchè faccia maggiore effetto.

Sapone di marsiglia - Altro prodotto il cui odore è molto fastidioso per le cimici. Lavare il bucato con questo sapone e spruzzarlo sui balconi insieme a dell'acqua.

Menta - La presenza di queste piccole piante consente di prevenire l'intrusione delle cimici grazie al suo odore intenso.

Decotto di aglio e cipolla - Prendere bulbi di aglio e cipolla, riempire una pentola con 1 litro di acqua e versare 30 g di aglio e 30 g di cipolla, facendo bollire per 15 minuti. L'odore di questo decotto farà andare immediatamente via le cimici.