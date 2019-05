Sicurezza anziani: regole per evitare incidenti domestici

Non è sicuramente eccessivo dire che quando una persona diventa anziana nei suoi confronti bisogna avere la stessa accortezza ed attenzione che si ha nei confronti dei bambini.

Per questo motivo, quando si è in casa, è necessario porre in essere dei comportamenti che possono evitare ogni tipo di pericolo per i nostri cari e gli possano permettere di vivere in un ambiente più sicuro e protetto.

Anziani in casa - Consigli anti incidente

- rimuovere dal pavimento tutti i tappeti, in particolar modo nelle stanze più frequentate. E' infatti altamente probabile che si possa inciampare, soprattutto per coloro che hanno incertezza nel camminare. Evitare anche la presenza di giocattoli disseminati in giro.

- ambiente bene illuminato. Tutte le diverse zone della casa devono essere adeguatamente illuminate sia di giorno che di notte. Per la notte vanno bene luci al led vicino al battiscopa o nelle stanze più buie.

- le scale devono essere liberate dalla presenza di oggetti (piante o altri arredi). Per essere ancora più sicuri che nessuno possa inciampare o cadere è preferibile installare dei corrimano, delle maniglie di appoggio ed avere anche in questo caso una illuminazione adeguata (luci lungo le pareti).

- installazione in bagno di maniglie grandi nei pressi del lavabo e del water. Allo stesso modo sono fondamentali delle strisce antiscivolo sul piatto doccia o sul fondo della vasca. Preferibile anche un tappeto in gomma.

- impianto di rilevazione incendi: con il tempo si diventa meno sensibili agli odori.

- controllo periodico degli apparecchi elettrici e posizionarli in ambienti facili da raggiungere

- installazione di sistemi di videosorveglianza, allarmi, sistemi anti intrusione (sugli smartphone): purtroppo è oramai pratica diffusa negli anni prendersi gioco delle persone anziane attraverso delle truffe. Piuttosto frequenti anche le rapine in casa.

- sicurezza personale: installazione, sempre sugli smartphone, di sistemi di soccorso che ci possano informare dell'assenza di movimento (sistema di GPS che geolocalizza la persona). Ideali anche i salvavita in grado di connettersi coi cellulari ed effettuare più chiamate in contemporanea.