Reddito energetico: cos'è e come funziona

Il Governo ha pensato ad una nuova misura per venire incontro alle famiglie in difficoltà economica, il reddito energetico (per il quale verranno stanziati circa 200 milioni di euro).

Non si tratta di un sussidio mensile per le famiglie, ma della possibilità per i cittadini con redditi bassi di installare a costo zero pannelli fotovoltaici che possono produrre energia elettrica e quindi abbassare i consumi e le spese in bolletta.

Una prima sperimentazione è avvenuta con successo in Italia in Sardegna, precisamente a Porto Torres, dove è stato istituito un fondo rotativo per l'installazione gratuita di pannelli fotovoltaici a favore delle fasce meno abbienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si potranno ottenere risparmi in bolletta fino ad € 150 all'anno. Nelle prossime settimane dovranno essere emanati dei provvedimenti attuativi che dovrebbero definire tempi, modalità e requisiti.