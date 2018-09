Aereo si schianta a Calatabiano: muore la sorella di Nicola D'Agostino

Un aereo ultraleggero si è schiantato poco dopo il decollo dall'Aviopista di Calatabiano. Per l'unico occupante del velivolo, Rosa D'Agostino, sorella del deputato regionale Nicola, non c'è stato niente da fare e tuttora i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono a lavoro in un canneto poco distante la pista di volo per estrarre dalle lamiere il corpo della donna. Sul posto i sanitari del 118, carabinieri e guardia di finanza.

In aggiornamento