Nascondeva 1 chilo di marijuana in soggiorno: arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno arrestato il 27enne catanese Salvatore Alex Marghella, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’equipaggio della gazzella, all’angolo tra le vie Di Prima e Delle Finanze, ha imposto l’alt alla Fiat Panda condotta dal giovane catanese che mostrando un eccessivo disagio all’identificazione da parte dei militari, li ha indotti ad approfondire il controllo con la perquisizione dell’abitacolo del mezzo. All'interno i carabinieri hanno trovato 8 dosi di marijuana. A quel punto i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche nell’abitazione del 27enne, operazione che ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 1 chilo di marijuana, che il pusher aveva occultato, conservata in 17 involucri, dietro il divano della zona soggiorno. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.

