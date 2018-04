Assemblea 3Sun, i sindacati: "Non vogliamo differenze di trattamento"

Dai sindacati catanesi arriva un "no" deciso alle differenze di trattamento per i lavoratori della 3SUN, frutto del passaggio dal contratto nazionale dei metalmeccanici a quello del settore elettrico. Il passaggio penalizzerebbe i livelli più bassi a cui non viene riconosciuto, al contrario di altri, alcun riconoscimento professionale, nonostante i molti anni di attività trascorsi e l’alto livello di specializzazione raggiunto.

Lo segnalano le segreterie provinciali confederali di CGIL, CISL, UIL di Catania che mercoledì scorso hanno rappresentato i lavoratori all'assemblea dell'azienda (presenti il 90% dei dipendenti, l'UGL e i segretari rappresentanti delle categorie elettrico e metalmeccanico), incorporata di recente nella Società Enel Green Power, la divisione di ENEL che si occupa di energie rinnovabili. In questi giorni l'azienda è al centro della trattativa che vede impegnate le organizzazioni sindacali nazionali di categoria FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL in un confronto che ha come obiettivo, l’armonizzazione del passaggio degli oltre 300 lavoratori dall’applicazione del contratto nazionale di lavoro metalmeccanico al contratto di settore elettrico.

Nel corso delle riunioni che hanno anticipato l’assemblea, la società Enel Green Power ha prodotto un modello di armonizzazione contenente una serie di deroghe al contratto elettrico ritenute inaccettabili dalle delegazioni sindacali presenti al tavolo delle trattative. I sindacati hanno dunque risposto "con un determinato ed unitario rifiuto alla proposta avanzata da Enel Green Power, ed hanno fermamente respinto qualunque tentativo da parte di questa di dividere i lavoratori, tutti compatti al fine di raggiungere l’obiettivo comune che è il pieno riconoscimento e l’applicazione del contratto nazionale elettrico senza alcuna deroga che possa in alcun modo danneggiarli. Il reiterato atteggiamento dell’azienda volto, negli anni trascorsi, a penalizzare professionalmente tutti i lavoratori, contando sul loro senso di responsabilità e puntando al traguardo dell’aspettativa di formalizzare il passaggio al contratto elettrico come momento di svolta, rivela un comportamento incoerente e pericoloso specialmente in una delicata fase di avvio della produzione".