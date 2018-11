Etna, lo scatto di un fotografo siciliano diventa un puzzle Clementoni

Una foto dell'Etna che aveva già fatto il giro del web per la bellezza dei colori e del momento, diventa un puzzle da 1000 pezzi, prodotto da Clementoni. Lo scatto ritrae il magnifico panorama dell’eruzione del vulcano vista da San Teodoro, con Cesarò in primo piano.

“La foto è stata scattata la notte del 17 novembre 2013 intorno alle ore 4 del mattino - spiega a CataniaToday l’autore, il fotografo siciliano Fernando Famiani - ero andato a ballare con gli amici e, ad un certo punto, siamo usciti per prendere una boccata d’aria e abbiamo visto lo spettacolo dell’Etna in eruzione. Ho lasciato lì tutti i miei amici, sono andato di corsa a casa a prendere la macchina fotografica e ho scattato fino alle 5 del mattino”.

Una passione per l’Etna che gli ha permesso di ottenere numerosi riconoscimenti...

“Ho sempre amato l'Etna e fin da bambino quando mi raccontavano le storie di Miti e Dei, stavo a guardarla per ore dal mio paese. Poi, circa 20 anni fa, mi sono appassionato di fotografia ed é diventato uno dei miei soggetti preferiti. Proprio grazie alle mie foto dell'Etna, ho vinto molti concorsi. I miei scatti sono finiti su copertine e pubblicazioni e sono stato finalista ai Lens Culture Award, una specie di Oscar della fotografia dove partecipano fotografi da 124 paesi del mondo con più di 300 mila fotografie in concorso”.

E, adesso, anche giocando, questa foto farà il giro di tutta Italia grazie alla nota azienda produttrice di giocattoli educativi. Come è stata selezionata dalla Clementoni?

”La responsabile marketing dell’azienda ha visto la mia foto su un sito specializzato di marketplace 500px dove solitamente pubblico delle foto per poterle vendere, le è piaciuta e l'ha acquistata per utilizzarla per la stampa del puzzle. Io sono stato avvertito dai responsabili del sito di questo acquisto e, successivamente, mi sono messo in contatto con lei per saperne di più...e poi ho ricostruito la mia foto pezzo dopo pezzo!”.