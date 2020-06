Riconfermato il commissario straordinario della Città metropolitana

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Francesca Paola Gargano è stata riconfermata commissario straordinario della Città metropolitana di Catania con i poteri del Consiglio metropolitano, giusto il Decreto del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. L’incarico avrà validità sino al 31 gennaio 2021, “nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta”, così come disposto dalla Legge regionale 11/2020. La riconferma è stata formalizzata oggi. La dottoressa Gargano, ex dirigente della Regione Siciliana, ha firmato il verbale alla presenza del segretario generale reggente dell’Ente, Rossana Manno.