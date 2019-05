Librino: 5 denunce per furto di energia elettrica e trovate 163 cartucce

Controlli straordinari del territorio a Librino. Nella giornata di ieri gli agenti della squadra voltanti con la squadra cinofili e quattro equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia orientale e un equipaggio della polizia locale hanno passato al setaccio il popoloso quartiere.

Dalle verifiche degli agenti, alcune effettuate con squadre di verificatori Enel, si è proceduto a denunciare cinque uomini responsabili di furto aggravato di energia elettrica. Inoltre, in un'area condominale comune sono state rinvenute e sequestrate a ignoti 163 cartucce di piccolo calibro. Infine, si è proceduto a denunciare un giovane per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per favoreggiamento personale.