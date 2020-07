A bordo di una moto rubata nel 2015, denunciato

Nella serata di ieri, agenti delle volanti hanno denunciato per il reato di ricettazione M.S., classe 1986. L’uomo è stato fermato in strada nella zona di contrada Codavolpe, mentre si trovava a bordo di un motociclo che risultava essere stato rubato nell’aprile 2015 a Ragalna, come da denuncia presentata dal legittimo proprietario. Il mezzo è stato sequestrato, in attesa di essere restituito all’avente diritto

