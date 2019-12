"A Natale puoi", iniziativa per la mobilità sostenibile promossa dal I Municipio

“A Natale puoi” è l'evento a favore dell'ambiente e della mobilità sostenibile in programma domenica 29 dicembre in via Garibaldi, ideato e organizzato dal presidente Paolo Fasanaro e dai consiglieri del I Municipio, con la collaborazione degli assessorati alla Cultura, alla Polizia municipale e Decentramento, alla Mobilità. Dalle 8 alle 14 la storica via del centro storico, nel tratto da piazza Duomo a piazza Mazzini, sarà chiusa al traffico e aperta a spazi sociali, eventi, performance di artisti di strada, compagnie teatrali e di danza, concerti messi a punto anche grazie alla partecipazione di residenti e associazioni. L'obiettivo è sensibilizzare ad un uso più sostenibile e godibile del centro storico, con la realizzazione di un'ampia isola pedonale in quella che è una delle vie più caratteristiche della città. L'iniziativa, in linea con i principi di tutela dell’ambiente e di riduzione delle emissioni di CO2, mira anche a favorire la scoperta o riscoperta dei tesori archeologici, museali ed artistici catanesi.