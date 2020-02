A scuola di Droni, a Catania un'accademia per imparare a pilotarli

Sempre più spesso ci capita di rimanere a bocca aperta di fronte a riprese aeree mozzafiato o di veder monitorate intere aree con l’ausilio di una sola telecamera di sicurezza, posta esattamente sopra le nostre teste. Tutto questo è possibile grazie all’innovativa tecnologia a pilotaggio remoto offerta dai droni.

Da gennaio 2016 a fine dicembre 2019 si sono registrati complessivamente al portale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Anac) 13.479 droni, con un incremento medio annuo del 13%.

La comunità di appassionati di droni in Italia è sempre più numerosa. Ci sono tante persone che li utilizzano per puro divertimento, altri li usano per motivi professionali, altri ancora per fare studi, ricerche e indagini.

Ma non basta acquistare un dispositivo per diventare piloti e, anzi, farne alzare uno in volo senza la dovuta esperienza può essere molto pericoloso. Proprio per questo motivo nascono delle vere e proprie scuole d’addestramento.

"I droni sono ormai molto utilizzati sia nel mercato del lavoro sia da semplici appassionati di nuove tecnologie. Quello dei droni è un settore nascente con un grande potenziale - spiega il responsabile territoriale della Italdron Academy di Catania, Marco Maiorana - Ma bisogna acquisire le competenze necessarie. Tutti i corsi di Italdron Academy rispettano le normative Enac vigenti e sono composti da una parte teorica e una parte pratica. Grazie, infatti, ad un campo volo privato che si estende per oltre un ettaro, tempi e modi di addestramento vengono messi a totale discrezione degli aspiranti piloti".