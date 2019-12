A tutta velocità su un'auto rubata, fugge dalla polizia e investe mezzo in sosta

Con un'auto rubata percorreva a folle velocità Corso dei Martiri. E' stato notato e inseguito dalla polizia, dalla quale ha cercato di fuggire scontrandosi con un mezzo in sosta e ferendo un ragazzo. Poi ha cercato la fuga a piedi ma è stato arrestato.

Questa la tumultuosa notte di un pluripregiudicato catanese, Giuseppe Privitera, di 30 anni già noto alle forze dell'ordine e adesso ai domiciliari accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

I fatti sono avvenuti intorno alle 4,30 del mattino quanto Privitera, a bordo di un'Alfa Mito, risultata rubata qualche giorno prima, stava percorrendo Corso dei Martiri ad alta velocità con accanto un'altra vettura.

Per fuggire dalla polizia che lo ha inseguito a sirene spiegate ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato, in via Domenico Tempio, con un veicolo in sosta nel quale si trovava un ragazzo che, a causa dell’urto, ha riportato lievi ferite.

Poi la fuga a piedi durata poco. Adesso l'uomo si trova ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida.