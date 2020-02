A volto scoperto e armato di coltello, tenta due rapine in un giorno

Nella mattinata del 3 febbraio, la polizia ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Salvatore Platania, 24 anni, ritenuto responsabile di una rapina in danno di una farmacia e di una tentata rapina ai danni di un supermercato di Catania, entrambe consumate lo scorso 8 gennaio 2020 ed aggravate dall’uso di un coltello.

Il provvedimento restrittivo è il risultato dell’attività di indagine condotta dalla squadra mobile – squadra antirapine che ha acquisito gravi elementi indiziari nei confronti di Salvatore Platania, quale autore di due rapine commesse lo stesso giorno ai danni di due distinte attività commerciali. In entrambi gli episodi, la squadra antirapine ha lavorato sulle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza dei due esercizi commerciali la cui analisi, con la preziosa collaborazione delle vittime, ha reso possibile la compiuta identificazione dell’autore.

In particolare, in occasione della rapina in farmacia, il sistema di videosorveglianza ha ripreso sia Platania, che ha agito a volto scoperto armato di coltello, sia l’autovettura utilizzata per allontanarsi dopo la consumazione del reato. I successivi sviluppi investigativi hanno consentito di appurare che PLATANIA Salvatore, seguendo il medesimo modus operandi, ha tentato di rapinare anche un supermercato, nella speranza di maggiori incassi; tuttavia, la ferma opposizione di un dipendente ha fatto desistere l’autore dal portare a compimento il suo proposito delittuoso.