A18 Messina-Catania: grave incidente e traffico in tilt

Rientro da incubo per chi sta provando in queste ore ad arrivare a Catania dall'autostrada A18 che da Messina porta al capoluogo etneo. Prima un grave incidente, nella direzione opposta, tra l'uscita di Acireale e quella di Giarre intorno alle 12.39 e poi le lunghe file che, secondo il sito automap.it - che fornisce in diretta gli aggiornamenti sul traffico nelle principali arterie autostradali italiane - sarebbero causate dal traffico intenso all'altezza dell'uscita di San Gregorio. (IN AGGIORNAMENTO)