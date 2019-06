A18, restringimenti di carreggiata nella diramazione per Catania all'altezza degli svincoli di Canalicchio

Nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 giugno lungo l’autostrada A18dir, l’asse di penetrazione urbana a Catania, saranno in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni all’interno della galleria “Canalicchio”, posta tra gli svincoli Canalicchio Nord e Sud. La limitazione, che rimarrà in vigore limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le ore 12:30, è necessaria per eseguire attività propedeutiche alla successiva riqualificazione a LED dell’impianto di illuminazione. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.