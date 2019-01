Occupano abusivamente un casolare, arrestati due romeni

I carabinieri di Grammichele hanno arrestato Cornel Dainenu e Tudorel Chirita, poiché ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato e invasione di terreni ed edifici. I due si erano impadroniti illegalmente di un casolare in via Dalia di proprietà di due cittadini di Grammichele, trasformandolo nella loro residenza abituale con tanto di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, così come accertato dai militari con la preziosa collaborazione dei tecnici dell’Enel. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.